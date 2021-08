Gestern manövrierten sich die Märkte bei niedrigen Umsätzen auf hohem Niveau eher seitwärts. Alle warten auf Jackson Hole und die wichtige Sitzung der US-Notenbanker. Da traut sich niemand wirklich aus der Deckung, wobei inzwischen viel darauf hindeutet, dass so viel gar nicht passieren wird. Da geschieht mehr bei einzelnen Aktien wie Lang & Schwarz. Die Aktie geriet gestern ordentlich unter Abgabedruck. Aufwärts geht es hingegen bei Mowi, was auch damit zusammenhängen könnte, dass es unserem Jürgen gar nicht so leicht fällt, selbst erfolgreich Fische zu angeln. Microsoft wiederum avisiert gewaltige Investitionen in Cyber-Security. Und in Bezug auf China ist erstmal eine Atempause angesagt. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.