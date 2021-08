DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. August (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+13,8% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+12,9% gg Vj 08:00 DE/Frühindikator zum Umsatz der gewerblichen Wirtschaft Juli *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 100 zuvor: 101 09:00 DE/SHW AG, Ergebnis 1H, Aalen 09:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 3Q, Amsterdam 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:00 US/Rede von Fed-Chairman Powell zu "The Economic Outlook" auf Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City (bis 28.8), Jackson Hole *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (2. Umfrage) PROGNOSE: 71,0 zuvor: 81,2 16:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei Wahlkampfkundgebung in Berlin, Berlin - DE/Deutscher Bauernverband, PK zu Erntebilanz 2021 - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Konferenz "Compact with Africa", Berlin - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (S&P); EFSF (Moody's); ESM (Moody's); Frankreich (Moody's); Polen (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

