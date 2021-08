Osnabrück (ots) - Osnabrück. Die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock hat sich erfreut gezeigt über die große Resonanz auf den jüngsten Wahlkampfspot ihrer Partei, in dem verschiedene Menschen eine nachgedichtete Version des Volkslieds "Kein schöner Land" singen. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Der Spot wurde in kürzester Zeit allein online mehr als drei Millionen Mal gesehen, inzwischen kursieren erste Samples davon - ich finde das super."



Kritikern, die der Partei eine volkstümlerische Anbiederung und Schollen-Rhetorik vorwarfen, entgegnete Baerbock: "Ein schöner(es) Land - so haben wir das Lied ja bewusst genannt - ist genau das, wofür wir antreten." Dafür müsse man sich nicht schämen. "Heimat und Hightech sind kein Gegensatz. Es ist immer eine Stärke unseres Landes gewesen, beides zu verbinden, und dies gilt es auch in Zukunft zu nutzen", sagte die Parteivorsitzende. "Wenn wir den Wohlstand erhalten und sozial gerechten Klimaschutz voranbringen wollen, schaffen wir das nur miteinander, der Landwirt, der Stahlarbeiter, die Rentnerin, wir alle in diesem Land."



