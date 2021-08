Köln (ots) - Anlässlich des plötzlichen Todes von Ludger Stratmann hat der WDR sein Programm kurzfristig geändert - und sendet Freitag und Samstag am späten Abend Sendungen, die an den beliebten Kabarettisten aus dem Ruhrgebiet erinnern.Neu im Programm am Freitagabend (27.08.2021):23:30 Uhr: Dem Pott sein Doktor.Ein Film von Gisbert Baltes und Claus Schmitz00:30 Uhr: Doktor Stratmann: Bei mir ums Eck01:15 Uhr: Zum Lachen ins Revierpräsentiert von Henrichshütte Hattingen und "Kleine Affäre"Moderation Johann König, Miss AllieDer Kölner Treff und die Sendung "Erlebnisreisen: Osttirol", die ursprünglich auf diesen Sendeplätzen geplant waren, entfallen.Neu im Programm am Samstagabend (28.08.2021):22:30 Uhr: 15 Jahre "Stratmanns" - Das Beste aus Jupps KneipentheaterKabarett und Comedy mit Dr. Ludger Stratmann23:30 Uhr: Dr. Ludger StratmannSolo - KunstfehlerHeiteres medizinisches KabarettAufzeichnung aus der Kulturhalle in Lüdenscheid01:00 Uhr: Dr. Ludger StratmannMachensichmafrei, bitte! (Teil 1)01:45 Uhr: Dr. Ludger StratmannMachensichmafrei, bitte! (Teil 2)02:30 Uhr ErlebnisreisenMadeira - Ronaldo, Fußball, Funchal(Wiederholung am 29.08., 06:20 Uhr)Am Samstagabend entfallen folgende Sendungen:22.30 Uhr: Die größten Schlager-Kulthits der 70er00.30 Uhr: Der tolle Schlagerabend02.00 Uhr: Die Carolin Kebekus ShowFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: wdr.Presse.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5003950