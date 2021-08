Der US-Leitindex konsolidiert auf hohem Niveau. Technische Warnsignale bleiben dabei aber überwiegend aus, nur das rückläufige Handelsvolumen stört das Bild geringfügig. Von Andreas Büchler. Der Dow Jones Industrial Index stagniert knapp unterhalb seiner Höchststände, was in der ohnehin trendschwachen Zeit bis Ende September bereits als Erfolg zu werten ist. Die weniger erfreuliche Alternative in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...