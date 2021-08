Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) wird eine Minderheitsbeteiligung an dem türkischen Unternehmen Biotrend Çevre ve Enerji Yatirimlari AS erwerben. Das Unternehmen ist auf die Energiegewinnung aus Deponiegas spezialisiert und betreibt außerdem nach eigenen Angaben Biomasseanlagen und eine Anlage zur Erzeugung von Ersatzbrennstoffen. Seit April 2021 ist Biotrend an der Istanbuler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...