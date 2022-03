Morrow Sodali, das globale Anleger-Engagement- und Governance-Beratungsunternehmen, meldete heute, dass Enzo Quattrociocche als leitender Berater (Senior Advisor) zum Unternehmen gekommen ist. Enzo Quattrociocche wird seinen Sitz in London haben und sich in erster Linie auf die Bereitstellung strategischer Beratungsdienste zu den wichtigen Bereichen Governance, Stewardship und Nachhaltigkeit konzentrieren, die sich beträchtlich auf die langfristige Wertschöpfung für die Kunden des Unternehmens auswirken.

Quattrociocche hat viele Jahre Erfahrung in der Leitung signifikanter Organisationen, darunter mehr als 25 Jahre bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), wo er von 2009 bis 2021 als Generalsekretär tätig war. Vor dieser Rolle war er dort Mitglied des Direktoriums für Italien. Außerdem hatte er Führungspositionen am italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen inne, wo er bis zum Generaldirektor aufstieg, und beim Internationalen Währungsfonds.

Während seiner Tätigkeit als Generalsekretär der EBWE leitete Quattrociocche erfolgreich 12 Jahreshauptversammlungen der EBWE. Außerdem stand er erfolgreichen Verhandlungen auf höchster Ebene zu neuen Mitgliedschaften mit China, Indien, Libyen, dem Libanon und San Marino vor. Außerdem tauschte er sich täglich mit dem Direktorium der EBWE aus und die Einhaltung hoher Standards in puncto Corporate Governance beim institutionellen Entscheidungsprozess der Bank sicher.

Christian Sealey, CEO von Morrow Sodali International, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Enzo Quattrociocche in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sein prestigeträchtiger Hintergrund in internationalen Finanzinstitutionen und Staatsministerien bringt einen reichen Erfahrungsschatz zu Morrow Sodali, der sowohl unseren Kunden als auch unserer Belegschaft zu Gute kommen wird. Aufgrund seiner beeindruckenden Reputation bin ich der festen Überzeugung, dass seine Berufung ein beträchtliches Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial für das Unternehmen und seine Firmenkunden bedeutet."

"Ich freue mich sehr darauf, Teil der Morrow-Sodali-Familie zu werden und dem Unternehmen beim Umsetzen seiner Wachstumsziele zu helfen. Ich habe den Großteil meiner Karriere bei internationalen Finanzinstitutionen verbracht und freue mich darauf, meine Anlagemanagement-Kenntnisse sowie praktische Governance-Expertise und Erkenntnisse zu Fragen einzubringen, die für die aktuellen und zukünftigen Kunden des Unternehmens von strategischer Bedeutung sind", so Quattrociocche.

Weitere Informationen über Morrow Sodali finden Sie auf www.morrowsodali.com.

ÜBER MORROW SODALI

Morrow Sodali ist als ein führendes globales Beratungsunternehmen auf Corporate Governance, ESG, Nachhaltigkeit, Proxy Solicitation, Kapitalmarktdaten, Shareholder und Bondholder Engagement, M&A sowie Aktivismus und strittige Situationen spezialisiert.

Mit seinen Hauptgeschäftsstellen in New York und London sowie lokalen Niederlassungen in wichtigen globalen Kapitalmärkten betreut Morrow Sodali mehr als 700 Unternehmenskunden in über 80 Ländern, zu denen auch viele der größten multinationalen Konzerne gehören. Zu den Kunden zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen auch Investmentfondsgruppen, Börsen und Mitgliedsverbände.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220322005828/de/

Contacts:

Elena Cargnello, Corporate Director of Marketing

e.cargnello@morrowsodali.com

+44 204 5136913