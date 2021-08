DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen reduzieren Verluste

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen erholen sich am Donnerstagnachmittag, notieren aber weiter im Minus. Vor Beginn des virtuellen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole im Laufe des Tages halten sich die Investoren mit Käufen zurück. Gewartet wird auf US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der aber erst am Freitag spricht. Die Hängepartie an den Börsen könnte also noch ein Weile weitergehen. Von Powell werden wichtige Details zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank erwartet. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 15.812 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent auf 4.173 Punkte nach.

Powell dürfte nach Einschätzung der Commerzbank das Treffen nicht dazu nutzen, neue geldpolitische Signale zu geben. Schließlich habe die Fed die bevorstehende Rückführung ihrer Anleihekäufe bereits kommunikativ vorbereitet, und die zuletzt veröffentlichten Daten erzwängen keine weitere Beschleunigung des Fahrplans. Es zeichne sich der Beschluss für das Tapering im 4. Quartal ab und die Beendigung der Anleihenkäufe für Mitte 2022, so die Analysten.

DWS-Aktie bricht ein

Für die Aktie der DWS geht es um 12,9 Prozent nach unten, für die Titel der Mutter Deutsche Bank um 1,6 Prozent. Belastend wirkt hier die Meldung, dass US-Behörden gegen die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank wegen möglicherweise zu hoch ausgewiesener Nachhaltigkeitsinvestitionen ermitteln sollen. Untersuchungen hätten die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) und die Staatsanwaltschaft eingeleitet, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Ermittlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium.

Vivendi legen dagegen um 3,2 Prozent zu. Kurstreiber ist ein sehr positiv aufgenommener Kapitalmarkttag bei Universal Music Group. Die Vivendi-Tochter erwartet ein beschleunigtes Gewinnwachstum im laufenden Jahr. Der Umsatz soll um mehr als 10 Prozent, der Gewinn sogar mehr als 20 Prozent steigen. Die Analysten der Citi loben dazu, dass Universal einen eigenständigen Ausblick geliefert habe und nicht wie üblich die Mutter Vivendi. Dies sei gut für den bevorstehenden Börsengang der Musiktochter im September in Amsterdam.

Delivery Hero (-3,5%) hat im ersten Halbjahr operativ den Verlust leicht ausgeweitet. Grund waren zusätzliche Investitionen unter anderem in Marketing, IT und deutlich höhere allgemeine Verwaltungskosten, wie aus dem Finanzbericht des Online-Lieferservices hervorgeht. Der DAX-Konzern hatte bereits Mitte August mit der pessimistischeren Gewinnmargenprognose für das Gesamtjahr höhere Investitionen in Wachstum signalisiert.

Für die Aktie von Elmos geht es um 7,9 Prozent nach oben. Der Spezialist für Mixed-Signal-Lösungen bietet nun per Aktienrückkauf 39,00 Euro je Stückaktie. Das sind 3 Euro mehr als ursprünglich angekündigt. Die Annahmefrist wurde zudem bis zum 1. September 2021 (24.00 Uhr) verlängert.

Bouygues-Zahlen kommen gut an

Gute Geschäftszahlen hat der französische Mischkonzern Bouygues (+0,9%) abgeliefert. Der erhöhte Ausblick kommt im Handel gut an. Bouygues erwartet bereits für das laufende Jahr, dass die operativen Margen auf das Vor-Krisenniveau zurückkehren werden. Der operative Gewinn im nächsten Jahr soll daher weiter steigen und die Niveaus von 2019 überbieten.

Nach Zweitquartalszahlen legen Fielmann um 3,1 Prozent zu. Warburg geht für die nächsten Quartale von einer weiteren Umsatzerholung aus, die durch den Nachfragestau unterstützt werde. Ebenfalls nach Geschäftszahlen für das zweite Quartal klettern Instone um 2,7 Prozent. Diese sind nach Einschätzung von Warburg "solide" ausgefallen. Positiv nehmen die Analysten die bestätigte Jahresguidance zur Kenntnis - dies spreche für Visibilität.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.172,58 -0,2% -8,54 +17,5% Stoxx-50 3.613,84 -0,2% -7,15 +16,3% DAX 15.812,15 -0,3% -48,51 +15,3% MDAX 35.939,55 -0,5% -176,04 +16,7% TecDAX 3.884,33 -0,6% -25,12 +20,9% SDAX 17.006,50 +0,0% 3,32 +15,2% FTSE 7.139,04 -0,2% -11,08 +10,7% CAC 6.668,10 -0,1% -8,38 +20,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,41 +0,01 +0,16 US-Zehnjahresrendite 1,36 +0,01 +0,44 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:02 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1754 -0,2% 1,1766 1,1748 -3,8% EUR/JPY 129,46 -0,0% 129,59 129,28 +2,7% EUR/CHF 1,0796 +0,4% 1,0782 1,0747 -0,1% EUR/GBP 0,8569 +0,2% 0,8561 0,8561 -4,1% USD/JPY 110,16 +0,1% 110,13 110,05 +6,7% GBP/USD 1,3715 -0,3% 1,3743 1,3722 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4803 +0,1% 6,4828 6,4732 -0,4% Bitcoin BTC/USD 47.185,51 -3,9% 46.758,51 48.392,51 +62,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,57 68,36 -1,2% -0,79 +40,7% Brent/ICE 71,38 72,25 -1,2% -0,87 +40,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,22 1.790,98 -0,2% -3,76 -5,8% Silber (Spot) 23,66 23,88 -0,9% -0,21 -10,4% Platin (Spot) 990,05 999,85 -1,0% -9,80 -7,5% Kupfer-Future 4,25 4,27 -0,5% -0,02 +20,4% ===

