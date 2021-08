Zwei Monate nach dem deutschen Finanzminister hat auch die EU-Kommission ein neues Regelpaket vorgestellt, mit dem der Transfer von Kryptowerten reguliert werden soll. Das entspricht der geplanten deutschen Rechtsverordnung weitgehend. Wie die deutsche Kryptowerte-Transferverordnung (KryptoTransferV) beschäftigt sich auch die EU-Regelung im Wesentlichen mit Krypto-Dienstleistern. Die sollen bei An- und Verkäufen von Krypto-Assets die Daten der beteiligten Personen erheben, vorhalten und auf Nachfrage einer Behörde übermitteln. EU-Kommission will neue Behörde erschaffen Die entsprechende Behörde will die EU - anders als der ...

