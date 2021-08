In der letzten Woche legte das Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV um + 0,6 % zu, während sich der MSCI WORLD (Euro)-Index um - 0,5 % abschwächte. Seit Auflage des Depots am 26.02.2019 betrug dessen Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) damit per 22.08. auf Währungsbasis Euro + 45,2 % ein, was seither eine geringfügige Outperformance um + 2,0 % darstellte.Einen der stärksten Gewinner im Strategiedepot Aktien Konservativ stellte dabei in der letzten Woche mit einem Kursgewinn um + 5,6 % die Aktie des weltweit tätigen, sehr breit aufgestellten ...

