Porsche Digital will eine Plattform erschaffen, die digitale Services rund um das Thema Fahrrad anbietet. Dazu baut das Unternehmen mit Partnern die neue Pedelec-Marke Cyklær auf. Neue digitale Geschäftsmodelle im Bereich der urbanen Mobilität wolle man errichten - das teilt uns der Technologieableger Porsche Digital des Zuffenhausener Autobauers mit. Dazu habe man in einem ersten Schritt ein "innovatives, sportliches E-Bike" entwickelt. Für dieses Luxus-Pedelec hat sich Porsche den Fahrradhersteller Storck sowie die Komponentenhersteller Greyp und Fazua an Bord geholt. ...

