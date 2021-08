TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: SHW, Halbjahreszahlen

AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update

SWE: Electrolux, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Coty, Q4-Zahlen

DEU: Bayer stellt auf dem ESC Kongress 2021 (27.-30.08.21) neue klinische Daten aus seinem kardiovaskulären Portfolio vor TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 08/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/21

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 07/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/21

09:30 SWE: BIP Q2/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:30 SWE: Handelsbilanz 07/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/21

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/21 (vorab)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich, EFSF, ESM

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark

EUR: Fitch Ratingergebnis Polen

EUR: DBRS Ratingergebnis Portugal, Slowakei, Schweden

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt im "Bierkartell"-Streit erneut gegen Brauerei Carlsberg 10:00 DEU: Pk zur Ernte-Bilanz 2021 des Deutschen Bauernverbands 14:00 DEU: Online-Wirtschaftsgipfel "Compact with Africa", u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel + 16.30 Statement Merkel

+ 19.30 gemeinsame Pk

USA: Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen "Jackson Hole" (online) +16.00 Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell

DEU: Abschluss Gamescom (online)

