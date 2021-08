... der SPAC-Enttäuschung sorgt CREDIT SUISSE (CS) mit einer Kaufempfehlung. BLADE ist Spezialist für den Lufttransport im Ballungszentrum New York. BLADE AIR ist als Air Charter Broker fokussiert auf die Vermittlung von Flügen per Hubschrauber, Geschäftsflugzeug usw.



Im Mai 2021 gelangte BLADE durch Fusion mit einer SPAC (Experience Investment Corporation) an die Börse. Die Aktie tauchte dann zeitweise unter die 7 $.



Nun beziffert CREDIT SUISSE das Potenzial der BLADE AIR MOBILITY-Aktie mit 14 $. Im US-Handel legt der Kurs um 6,3 % auf 8,45 $ zu.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



