B2Broker Group freut sich, offiziell die Auflage des Risikokapitalfonds, B2Broker VC, bekannt zu geben. Der B2Broker VC wird von einem Team geleitet, das eine der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Finanztechnologiegruppen ist und über fundierte Branchenkenntnisse verfügt, die von der IT-Entwicklung bis zum Kapitalmanagement reichen. Der Risikokapitalfonds wird Investitionen in relevante externe Projekte, wie etwa neue Fintech-Start-ups und Zahlungssysteme, tätigen und diese pflegen und Synergien für die Gruppe schaffen.

B2Broker VC will enable the investment in and the nurturing of external projects of interest to the B2Broker Group, including Fintech startups and payment systems. Companies succeeding in the application process will be handed the keys to the development of a young company that includes financial assistance and access to the group's infrastructure, offices, and development teams, as well as the best financial and marketing expertise. (Photo: Business Wire)