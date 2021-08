Der zweite Höhenflug des Mainzer Biotechnologie Unternehmen BioNTech erlebte Anfang August vorerst sein Ende. Nun soll der Antrag zur Zulassung einer Auffrischungsimpfung bei der FDA eingereicht werden und die Impfstoffherstellung in Lateinamerika beginnen. Impfstoff für Lateinamerika In einer Pressemitteilung gibt BioNTech am heutigen Donnerstag bekannt, dass gemeinsam mit dem Partner Pfizer eine Absichtserklärung mit dem brasilianischen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...