Motor für Innovationen mit Open-RAN- und unternehmensweiten 5G-Lösungen

Quanta Cloud Technology (QCT), ein führender Anbieter von Hardwarelösungen für Rechenzentren, gab heute Einzelheiten zu seiner Teilnahme am Big 5G Event 2021 bekannt, das vom 30. August bis zum 3. September im Colorado Convention Center in Denver sowohl physisch als auch virtuell stattfindet. QCT wird an Stand #900a gemeinsam mit Branchenpartnern (Intel, Red Hat, Robin.io, Wind River, DZS) entwickelte Demos und Lösungen rund um 5G für öffentliche und private Netzwerke präsentieren und aktuelle Einblicke auf der Veranstaltung geben.

Demos, Lösungen und Partner-Highlights rund um 5G von QCT auf dem Big 5G Event:

QCT bietet mit den beiden Hauptproduktlinien IronInfra und OmniPOD 5G-Lösungen angefangen bei Rechenzentren und Edge bis hin zu On-Premise, um den Erfordernissen der Infrastrukturmodernisierung und digitalen Transformation gerecht zu werden.

Produktlinie IronInfra : QCT bietet mit IronCloud und IronEdge Lösungen für Telekommunikationsinfrastrukturen. IronCloud Auf Network Function Virtualization Infrastructure (NFVI) basierende Lösungen für Telekommunikationsbetreiber. IronCloud von QCT beinhaltet cloudnative Infrastrukturen für Mobilfunknetzbetreiber in den Anwendungsbereichen 5G-Core, vRAN, CNFs und CDN über seine Branchenpartnerschaften. IronEdge Die Edge-Lösungen von QCT, die vom Telecom Infra Project für den Aufbau und die Unterstützung von Open RAN in verschiedenen Szenarien zugelassen wurden, wie etwa zentralisiertes RAN, verteiltes RAN und MEC-Anwendungsfälle.

Produktlinie OmniPOD : End-to-End-Lösungen für 5G-Unternehmensnetzwerke zur Realisierung dynamischer Anwendungen und Dienste für 5G. OmniCore : Die cloudnative, virtualisierte 5G-Kernnetzwerklösung von QCT mit Hochverfügbarkeitskonzepten, um dem Anspruch an Zuverlässigkeit gerecht zu werden und die Optimierung von Netzwerkfunktionen zu ermöglichen. OmniRAN : Die 5G-RAN-Lösung von QCT besteht aus BBU, FHGW und RRU mit flexiblen Systemkonfigurationen, um verschiedene Empfangs- und Kapazitätsanforderungen zu erfüllen. OmniView : Das System Operations Administration and Management (OAM) von QCT zur Verwaltung und Überwachung von OmniCore und OmniRAN.

Branchenpartner-Highlights : Die Entwicklungen der folgenden Partner werden präsentiert. Intel/Red Hat : QCT baut eine Open RAN CU/DU mit Red Hat OpenShift, Intel FlexRAN und OpenNESS Operator auf. Es ermöglicht eine automatisierte Installation und Konfiguration sowie eine einfache Verwaltung und Überwachung von Ressourcen für Betreiber. Robin.io : QCT und Robin.io haben eine offene und erweiterbare cloudnative Automatisierungsplattform für die Bereitstellung und das Lebenszyklusmanagement des gesamten 5G-Stacks, sowohl VNF als auch CNF, mit branchenführenden Telekommunikationsanbietern entwickelt. Wind River : Als Partner der ersten Phase des Programms Hardware Ready von Wind River Studio hat QCT die Selbstvalidierung mit Rechenzentrums- und Edge-Servern durchgeführt, die Dienstanbietern bei der raschen Senkungen der Betriebskosten helfen und gleichzeitig die Einführung neuer hochwertiger Dienste beschleunigen. DZS : Die Converged Edge Cloud Blueprints von QCT und DZS bieten einfache, leicht zu implementierende und gemeinsam validierte Referenzkonfigurationen von Hardware und Software für 5G-basierte Netzwerkdienste und Installationen in den Bereichen Core, RAN und Edge-Zugang.

Experten von QCT werden am Stand #900a zur Verfügung stehen und über ihre Entwicklungen und Bereitstellungen im 5G-Bereich für mehrere kundenseitige POCs in Industriezweigen wie Fertigung, Landwirtschaft und Unterhaltung informieren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://go.qct.io/telco/

Über Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) ist ein globaler Lösungsanbieter für Datacenter. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktur-Software von namhaften Herstellern, um den An- und Herausforderungen künftiger Datacenter-Generationen gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Hybrid und Private Clouds.

Die Produktlinien umfassen hyperkonvergente und softwaredefinierte Lösungen für Rechenzentren sowie Server, Speicher, Switches und integrierte Racks mit einem Ökosystem aus Hardwarekomponenten und Softwarepartnern. QCT entwickelt, produziert, integriert und wartet seine Lösungen über ein eigenes weltumspannendes Netzwerk. Die Muttergesellschaft von QCT ist Quanta Computer, Inc., ein im Fortune Global 500 vertretenes Unternehmen. www.QCT.io

