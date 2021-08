DJ Evonik platziert erste grüne Hybridanleihe

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Evonik Industries AG hat eine erste grüne Hybridanleihe mit einem Nominalvolumen von 500 Millionen Euro platziert. Diese Anleihe ist das erste grüne Finanzierungsinstrument des Spezialchemieunternehmens, wie Evonik mitteilte. Der überwiegende Teil der Erlöse soll zur Finanzierung von Investitionen beispielsweise in Biotenside, nachhaltige Lösungen im Bereich von Lebensmittelverpackungen, innovative Dämmstoffe sowie Membranen zur Gasfiltration investiert werden. Evonik will den Anteil der Next Generation Solutions am Konzernumsatz, der aktuell bei 35 Prozent liegt, in den nächsten Jahren so noch weiter erhöhen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 11:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.