Während die Fachwelt streitet, ob Wasserstoff oder die Batterie das Klima retten - wurden Biokraftstoffe lange vergessen. Doch das Verwerten von Abfallstoffen war nie so zeitgemäß und ist wichtiger Teil der Energie-Revolution."Ich habe es mit eigenen Augen gesehen", so Verbio-Chef Claus Sauter, wie Bauern das Reststroh abgeernteter Reisfelder abfackeln. Nun wurde in Indien die erste Anlage in Betrieb genommen, um aus Reisstroh Biomethan herzustellen. Gleichzeitig wird in den USA die erste Verbio-Anlage ...

