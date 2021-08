DJ EU-Innenminister beraten Dienstag über Flüchtlinge aus Afghanistan

BRÜSSEL (AFP)--Die EU-Innenminister beraten am kommenden Dienstag in einer Sondersitzung über die Lage in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban und dem für den 31. August geplanten Abzug der US-Truppen. Das teilte die slowenische EU-Präsidentschaft am Donnerstag mit. Ein Sprecher der EU-Kommission forderte die Mitgliedstaaten auf, bis Mitte September "genaue Zusagen zu Kontingenten" zur Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen zu machen.

Besonders gefährdeten Afghanen sollten "sichere Wege" nach Europa ermöglicht werden, sagte der Kommissionssprecher. EU-Mitgliedstaaten oder Länder, die sich an der Nato-Mission in Afghanistan beteiligten, hätten eine "Sorgfaltspflicht - sei es vor oder nach dem Ablauf der Frist".

Von den 36 Ländern, die an der Nato-Mission "Resolute Support" in Afghanistan teilgenommen hatten, sind 22 EU-Mitgliedsländer, darunter Deutschland, Dänemark, Griechenland, Ungarn, Italien und Polen. Die EU-Mitgliedstaaten sind in der Frage des Umgangs mit Flüchtlingen aus Afghanistan gespalten.

Die EU-Kommission hatte vergangene Woche bekannt gegeben, 200 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Afghanistan und den Nachbarländern, die Flüchtlinge aufnehmen, bereitzustellen.

