IMMOFINANZ AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 4,00% Pflichtwandelschuldverschreibungen Der Vorstand der IMMOFINANZ AG hat heute beschlossen, dass die Gesellschaft das Recht zur Vorzeitigen Pflichtwandlung der 4,00% Pflichtwandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: AT0000A2HPN2) im Gesamtnennbetrag von EUR 120 Mio. gemäß den Emissionsbedingungen der Pflichtwandelschuldverschreibungen zum optionalen Pflichtwandlungstag 26. September 2021 ausüben wird. Im Zuge der vorzeitigen Pflichtwandlung sollen gemäß dem derzeit geltenden Wandlungspreis von EUR 17,1472 rund 6,9 Mio. Stück IMMOFINANZ-Aktien an die Inhaber der Pflichtwandelschuldverschreibungen ausgegeben werden. Der vorgesehene Liefertag ist der 05. Oktober 2021. Die Aktien sollen aus dem Bestand eigener Aktien der IMMOFINANZ AG geliefert werden. Alternativ können die Aktien auch aus bedingtem Kapital ausgegeben werden. Die Gesellschaft wird über die weiteren Details zur vorzeitigen Pflichtwandlung, insbesondere zum genauen Zeitpunkt der Lieferung der IMMOFINANZ-Aktien, informieren. Die vorzeitige Pflichtwandlung ist aufgrund der guten Kursentwicklung der IMMOFINANZ-Aktie möglich geworden. Voraussetzung dafür war, dass der Aktienkurs an der Wiener Börse für eine bestimmte Zeitspanne mindestens 130% des Referenzaktienkurses (EUR 15,31) erreicht. Durch die vorzeitige Pflichtwandlung beläuft sich die zukünftige Kuponersparnis für die Gesellschaft auf rund EUR 8,6 Mio. (gerechnet bis zum ursprünglichen Laufzeitende 2023). Hinweise: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der IMMOFINANZ AG dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung lesen, müssen sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten. Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 9 Veröffentlichungsverordnung 2018 die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 220 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

