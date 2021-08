Mainz (ots) - Die Kollegen von RTL haben Glück: Das erste direkte Aufeinandertreffen von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz könnte zu einem Schlüsselmoment in diesem erstaunlichen Bundestagswahlkampf werden. Vor allem für Laschet geht es fast schon um alles. Er muss den starken Negativtrend der Union endlich stoppen. Annalena Baerbock bekommt die Chance, zu beweisen, dass sie vielleicht doch Kanzlerin kann. Und Olaf Scholz? Im Frühjahr wurde seine Teilnahme an der Runde noch wegen Chancenlosigkeit bekrittelt, inzwischen sind seine Ambitionen auf das Kanzleramt höchst realistisch. Was ist da passiert in den vergangenen Monaten? Annalena Baerbock hat einiges falsch gemacht und seitdem ihre mit Souveränität gepaarte Unbekümmertheit verloren. Die Grünen schleichen irgendwie sediert durch diesen Wahlkampf. Selbst die katastrophale Flut vor einem Monat, die ihr Ur-Thema Klimaschutz auf die Agenda gespült hat, scheint daran nichts zu ändern. Armin Laschet hat sich in den Wochen nach der Flut einige schlimme Schnitzer geleistet, die bereits vorhandene Zweifel an seiner Kanzlertauglichkeit genährt haben, nicht zuletzt und ganz massiv in der Union. Das spüren die Wähler. Olaf Scholz hingegen hat nichts falsch und auch noch einiges richtig gemacht. Und er hat eine SPD im Rücken, die wundersamerweise in den Monaten der deprimierenden Umfragewerte die Nerven behielt und nun mit Scholz nach oben gezogen wird. Das alles ist eine Momentaufnahme. Ein schlimmer Patzer am Sonntag vor Millionen TV-Zuschauern, und die Karten werden neu gemischt.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65597/5004044

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de