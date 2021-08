Der USD/TRY hat sich seit dem Widerstand bei 8,80 im Juni in einer Seitwärtsbewegung konsolidiert. Das Paar hat ein SKS-Muster ausgebildet und könnte einen starken Rückgang in Richtung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (DMA) nahe der 8,00-Region erleben, so die Wirtschaftsexperten der Société Générale. Anstieg über 8,74 erforderlich, um SKS-Muster ...

