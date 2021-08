DJ PTA-News: Boersenradio.at: Porr AG: 10 % mehr Auftragsplus auf 7,9 Mrd. - CEO: "Überall ist Zeichen auf Wachstum!" - Green and Lean Strategie - Porr AG: 10 % mehr Auftragsplus auf 7,9 Mrd. - CEO: "Überall ist Zeichen auf Wachstum!"

Heinersreuth (pta048/26.08.2021/19:45) - hier geht es zum Interview: https://www.boersenradio.at/39317-Porr-Straus-Rekordaustragsbestand-H1-2021

CEO Karl Heinz Strauß Porr AG: "Überall ist Zeichen auf Wachstum! Egal ob Wohnbau, Gewerbebau, Industriebau und natürlich auch öffentlicher Industriebau, Bahnbau, Brückenbau, alles sehr erfolgreich. - Die Kosten für Baumaterialien oder Subunternehmerleistungen sind im Jahre 2020 signifikant gestiegen, der Stahlpreis hat sich verdoppelt, der Betonpreis um 30-40 %, wir verspüren aber jetzt, die letzten Wochen schon keine Steigerungen mehr." - ESG: "Die Porr war schon jeher sehr stark auf Nachhaltigkeit bedacht. Und die Porr will als eines der führenden Bauunternehmen den Wandel zur Klimaneutralität aktiv gestalten." Was beinhaltet die neue Strategie Green and Lean? Die Produktionsleistung erreichte im 1. Halbjahr 2021 mit 2,5 Mrd. Euro einen Anstieg von 9,8 %. Das Ergebnis vor Steuern steigerte sich auf 11,5 Mio. Euro.

