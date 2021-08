DJ CTS Eventim verhandelt über Ticketingabkommen für Olympische Spiele

FRANKFURT (Dow Jones)--Die CTS Eventim AG & Co. KGaA und die France Billet SA befinden sich in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen. Dies ist die erste Zuteilung einer Ausschreibung von insgesamt vier Losen und beinhaltet die Zurverfügungstellung der Eventim-Ticketing-Software, wie der Ticketvermarkter mitteilte. CTS und France Billet bilden dabei ein Konsortium mit Orange Business Services SA. Die Deuschen erwarten aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

August 26, 2021

