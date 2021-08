Ein unruhiger Handel zeigte sich an den Aktienmärkten am Donnerstag. Die wichtige Entscheidungsmarke von 15.800 Punkten ist nun in Gefahr. Rücklauf unter 15.800 Der neue Handelstag zeigte deutlich mehr Vola, als wir an den vergangenen beiden Tagen gesehen hatten. Bereits in der Vorbörse stand die wichtige Marke von 15.800 zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...