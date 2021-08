The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.08.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2021



ISIN Name

CA2340672054 DAJIN LITHIUM

ES0105075008 EUSKALTEL S.A. EO 3

FI4000188776 STOCKMANN OYJ UND. FLR

FR0012346856 SOC.FONC.LYONNAISE 14/21

IL0010943905 AMIAD WATER SYS.LTD.IS-50

US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001

US73688F1021 PORTMAN RIDGE FIN. DL-,01

US90333L2016 U.S. CONCRETE NEW

