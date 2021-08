Tech Mahindra ist mit seinen Integrated Engineering Solutions (IES) führend bei der Bereitstellung von Lösungen für das "Digital Engineering Enterprise" in allen vertikalen Märkten

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Geschäftsumstrukturierung, gab bekannt, dass das Unternehmen in der PEAK-Matrix-Bewertung der Everest Group für Dienstleistungen im Bereich der Softwareproduktentwicklung 2021 als führender Anbieter eingestuft wurde. Die Auszeichnung bekräftigt die führende Rolle von Tech Mahindra im Bereich Integrated Engineering Solutions (IES) bei der Bereitstellung von Lösungen, die "Digital Engineering Enterprise" über vertikale Märkte hinweg ermöglichen.

Tech Mahindra wurde hinsichtlich seiner Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie, Automobilindustrie, Maschinenbau, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen sowie ISVs bewertet. Mit mehr als 50 globalen Entwicklungszentren, die neue Programmstarts unterstützen, und über 350 aktiven globalen Kunden ist Tech Mahindra ein etablierter Marktführer für technische Dienstleistungen in der Branche.

L. Ravichandran, Präsident und Chief Operating Officer von Tech Mahindra, sagte: "Mit der beschleunigten Digitalisierung in allen Branchen hat sich die Welt des Engineerings dynamisch gewandelt. Das hat zu Innovationen im Bereich des Software-Engineerings und zur Einführung revolutionärer Technologien geführt und damit Spitzenleistungen im zentralen Engineering und intelligentere Abläufe ermöglicht. Im Rahmen unseres TechM NXT.NOW-Frameworks bieten wir umfassende Engineering-Lösungen an, darunter Produkte, Software und Technologien zum Aufbau von Fähigkeiten und zur Verbesserung von Kompetenzen im Rahmen strategischer Kooperationen. Die Auszeichnung ist Ausdruck unserer kontinuierlichen Investitionen in die Entwicklung zu einem Full-Stack-Dienstleister im Bereich Engineering mit Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produkt-Engineering, Design, Beratung, Fertigungsdienstleistungen, Softwareentwicklung und Aftermarket."

Tech Mahindra bietet eine Kombination aus Talent, Technologie, Geschäftssinn und Fachwissen, um Unternehmen auf ihrer Engineering-Reise zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, positive Ergebnisse aus bestehenden Engineering-Initiativen und -Investitionen zu erzielen, neue Produkte und IP (Internet Protocol) zu entwickeln und Geschäftsmodelle in Übereinstimmung mit den dynamischen Marktanforderungen zu transformieren, während sie sich auf eine nachhaltige Zukunft zubewegen.

"Tech Mahindra treibt die Differenzierung auf dem Markt für Software-Produktentwicklung über gemeinsame Innovationsinitiativen mit seinen Kunden und gemeinsame GTM-Programme mit großen digitalen Unternehmen wie Cisco und Microsoft voran. Das Unternehmen erwirtschaftet mehr als die Hälfte seines Softwareprodukt-Engineering-Geschäfts mit ISVs und Internetfirmen und konzentriert sich strategisch auf den Ausbau seines Geschäfts mit großen Unternehmenskunden. Einerseits hat das Unternehmen gezeigt, dass es sich für Carve-Outs von Produkten und auf IP-Partnerschaften basierende Modelle interessiert, andererseits war es auch offen für eine wertorientierte Preisgestaltung, was die Kunden zu schätzen wissen. Die Kunden wissen auch die kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit von Tech Mahindra, die Fähigkeiten im Projektmanagement und die hohe Flexibilität bei der Leistungserbringung zu schätzen", so Akshat Vaid, Vice President der Everest Group.

Der Bericht der Everest Group fokussiert auf technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Testen und der Wartung von Softwareprodukten, wie z. B. kommerzielle Standardprodukte für Unternehmen oder kundenorientierte Software/Portale/Anwendungen, die zur Umsatzgenerierung oder Servicebereitstellung dienen. Der Bericht bewertete 31 Anbieter von Software-Engineering-Dienstleistungen auf der Grundlage ihres Markterfolgs und ihrer Lieferfähigkeit.

Im Rahmen von TechM NXT.NOW, das darauf abzielt, die "Human Centric Experience" (Menschenzentriertes Erlebnis) zu verbessern, konzentriert sich Tech Mahindra auf Investitionen in neue Technologien und Lösungen, die die digitale Transformation fördern und die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

