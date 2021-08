Der Fitnessgeräte-Spezialist Peloton Interactive hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss Anlegern einen Blick in die Bücher gewährt.Peloton wartete am Donnerstag nach dem Handelsende an der Wall Street mit den Kennzahlen zum vierten Quartal und dem gesamten Geschäftsjahr 2021 auf.Für die vergangenen drei Monate meldete das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 1,05 US-Dollar je Aktie. Analysten waren zuvor von einem negativen EPS in Höhe von 0,443 US-Dollar ausgegangen. Im Jahr ...

