Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Organisatoren der Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) gaben heute bekannt, dass die Anmeldung für die Medien- und Industrietage ab sofort möglich ist. Die zweitägige Veranstaltung bietet hinsichtlich der Marken, die vertreten sind, als auch hinsichtlich der Fahrzeugpremieren ein größeres Angebot als alle anderen Autoshows in Nordamerika. Das jährliche B2B-Treffen der LA Auto Show (AutoMobility LA®) setzt einen Schwerpunkt auf Neuerungen und Neuzugänge in der Branche und die Elektrifizierung wird eine wichtige Rolle spielen.Die AutoMobility LA findet im wichtigsten Markt für emissionsfreie Fahrzeuge und Autokäufer in den USA statt (JD Power, Mai 2021) und ist der Treffpunkt Nummer eins für Automobil- und Technologieunternehmen, Meinungsbildner und politische Entscheidungsträger, die sich für die neuesten Entwicklungen im Personenverkehr interessieren. Qualifizierte Fachleute, die an einer Teilnahme an der AutoMobility LA 2021 interessiert sind, können sich unter automobilityla.com/register registrieren."Viele neue und traditionelle Autohersteller haben bereits bestätigt, dass sie spannende Weltpremieren vorstellen und ihre neuesten Entwicklungen im Bereich des Individualverkehrs präsentieren werden", sagte Lisa Kaz, die Initiatorin der LA Auto Show. Weitere Ankündigungen zu den Fahrzeugenpremieren und dem Programm der AutoMobility LA 2021 werden in den kommenden Wochen und Monaten erfolgen.Im Anschluss an die AutoMobility LA wird die LA Auto Show 2021 vom 19. bis 28. November ihre Tore für das breitere Publikum öffnen. Für weitere Informationen oder um eine Unterkunft beim offiziellen Hotelanbieter der Messe zu buchen, besuchen Sie bitte: AutoMobilityLA.com.AutoMobility LA und die LA Auto Show werden in jeder Hinsicht die Sicherheitsprotokolle des Los Angeles County Department of Public Health einhalten. Die neuesten Informationen und Richtlinien zur Messe finden Sie unter AutoMobiiltyLA.com oder LAAutoShow.com.Informationen zur Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Als Spiegelbild ihres Standorts zelebriert die Messe die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologie und Innovation der Branche, die ein Synonym für Kalifornien ist. Die Messe läuft 10 Tage lang über die Thanksgiving-Periode und ist ein Muss für viele Branchenexperten, Autoenthusiasten und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die LA Auto Show, die jährlich im Los Angeles Konvention Center stattfindet, trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Konvention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen werden vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und wird von ANSA Productions betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Mitteilungen unter http://www.laautoshow.com/ an.