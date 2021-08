DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 15.761 Pkt - CTS Eventim sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--DWS haben sich nach dem Kurseinbruch um über 13 Prozent im Xetra-Handel nachbörslich nur ganz leicht nach oben bewegt, nachdem der Vermögensverwalter Stellung zu Vorwürfen erhoben hatte, möglicherweise Nachhaltigkeitsinvestitionen zu hoch ausgewiesen zu haben. "Wir weisen die Anschuldigungen einer ehemaligen Mitarbeiterin entschieden zurück. Die DWS wird sich im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung im Namen ihrer Kunden weiterhin konsequent für nachhaltige Geldanlage einsetzen", hatte das Unternehmen vermeldet.

CTS Eventim machten beim Broker Lang & Schwarz einen Satz um rund 5 Prozent nach oben. Hier sorgte die Nachricht für Käufe, dass sich der Ticketing-Experte mit France Billet in der Endphase von Verhandlungen über ein Ticketabkommen für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 befindet. Die Deutschen erwarten aus der Vereinbarung einen Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

Symrise zeigten sich mit der Mitteilung gut behauptet, Wandelschuldverschreibungen über 400 Millionen Euro vorzeitig zurückzahlen zu wollen.

Fashionette knickten um fast 14 Prozent ein. Das Modeunternehmen hat seine Prognosen gesenkt, weil sich Schwierigkeiten bei der Umstellung auf den neuen Logistikpartner "erheblich" auf die Leistung im dritten Quartal auswirken werden.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.760,60 15.793,62 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 26, 2021 16:21 ET (20:21 GMT)

