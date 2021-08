In der letzten Woche büßte das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV - 1,1 % ein, während der MSCI WORLD (Euro)-Index um - 0,5 % nachgab. Seit Auflage des Depots am 26.02.2019 verzeichnete dieses damit per 22.08. eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) auf Währungsbasis Euro von + 85,9 %, was seither eine gewaltige Outperformance um + 42,7 % darstellte.Neben den In der letzten Woche nach eher enttäuschenden Quartalszahlen erfolgten, Stop Loss-bedingten Ausbuchungen der Aktien des größten US-amerikanischen Kasinobetreibers CAESARS ENTERTAINMENT ...

