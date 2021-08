DJ Morphosys und Incyte erhalten bedingte Minjuvi-Zulassung in EU

PLANEGG/MÜNCHEN (Dow Jones)--Morphosys und Incyte haben von der Europäischen Kommission die bedingte Zulassung für Minjuvi (Tafasitamab) erhalten .Sie gilt für die Anwendung in Kombination mit Lenalidomid gefolgt von einer Monotherapie mit Tafasitamab, bei Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL), für die eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) nicht infrage kommt, wie die Unternehmen am Donnerstagabend mitteilten. Mit der Entscheidung folge die Kommission dem positiven Votum des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur, der im Juni 2021 die bedingte Zulassung von Minjuvi empfohlen habe.

Incyte und MorphoSys teilen sich die weltweiten Entwicklungsrechte an Tafasitamab, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Incyte verfüge über die exklusiven Vermarktungsrechte außerhalb der USA. Tafasitamab werde in den USA von Incyte und Morphosys gemeinsam unter dem Handelsnamen Monjuvi und in der EU von Incyte unter dem Handelsnamen Minjuvi vermarktet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 16:58 ET (20:58 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.