Paris Saint Germain hat Lionel Messi in Kryptowährung bezahlt, genauer gesagt in $PSG-Fan-Token.? Vergütungspaket enthält eine hohe Anzahl an $PSG-Fan-Token ? Club glaubt an den Erfolg der Krypto-Strategie ? Handelsvolumen des Tokens steigt nach VertragsabschlussLionel Messi erhält VergütungspaketLionel Messi, der Fußballstar, der Barcelona kürzlich verlassen hat, hat bei Paris Saint-Germain einen Zweijahresvertrag für 35 Millionen Euro mit einer Einjahresoption unterschrieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...