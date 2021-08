LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Tarifforderung öffentlicher Dienst:

"Es steht eine harte Tarifrunde bevor. Es wird sicherlich Streiks geben, doch hoffentlich keine Exzesse wie bei den Lokführern. Der moderate Tarifabschluss des Bundes dürfte diesmal nur bedingt als Orientierungsmarke taugen, da seit der Einigung vor knapp einem Jahr die Preise deutlich angezogen haben, was gerade Menschen in den unteren Gehaltsgruppen zu schaffen macht. Sie würden überproportional von den verlangten mindestens 150 Euro mehr Gehalt profitieren. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen werden sogar 300 Euro gefordert. Wie viel es am Ende auch sein wird: Für die Coronahelden muss spürbar etwas herausspringen. Insgesamt jedoch ist Augenmaß gefragt. Zumal die Pandemie längst nicht alle Arbeitnehmer der Länder an ihre Grenzen geführt hat, viele saßen zeitweise zu Hause und hatten praktisch nichts zu tun. Was man ihnen nicht vorwerfen kann."/yyzz/DP/he