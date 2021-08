DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Immobilien

CORESTATE erweitert europäisches Micro Living Portfolio um Wiener Trophy-Immobilie TrIIIple unter der Marke Linked Living powered by YOUNIQ 671 möblierte Apartments in Bestlage am Donaukanal

Zwei Top-Gewerbemietverträge abgeschlossen: Fit One und Treble

Ausgeklügeltes Gemeinschaftskonzept, u.a. mit Kino, Rooftop-Disco und Dachterrasse

Innovative Energiemaßnahmen: Heizen und Kühlen mit Donauwasser spart 2.000 Tonnen CO2 pro Jahr

Konsequenter Ausbau von Corestates europäischer Micro Living Plattform Frankfurt, 27. August 2021. Corestates Micro Living Marke "Linked Living powered by YOUNIQ" hat mit dem TrIIIple Wien einen zweiten attraktiven Standort in Österreichs Hauptstadt an den Start gebracht. Das 125 m hohe Linked Living TrIIIple mit 35 Etagen ist ein innovatives, gemischt genutztes Landmarkprojekt mit 671 Mikro-Apartments, alle mit Balkonen oder Terrassen. Es richtet sich an Studenten und junge Berufstätige und bietet ein ausgeklügeltes Gemeinschaftskonzept mit bspw. Kino, Working Lounges und Community Küche, aber auch zusätzlichen Gewerbeflächen für Fitness und Cafeteria/Bistro. Gekrönt wird das Objekt mit einer allen Bewohnern zur Verfügung stehenden Rooftop-Disco mit Dachterrasse, die einen einzigartigen Rundumblick über Wien und das Umland bietet. Den Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein wurde in überzeugender Weise Rechnung getragen, indem besonders innovative Energiemaßnahmen umgesetzt wurden: Heizen und Kühlen erfolgen mit Flusswasser, d.h. die gesamte Wärme und Kälte werden vom Donaukanal-Fluss bereitgestellt. Das spart für das gesamte TrIIIple-Projekt mehr als 2.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Lambros Reppas, European Head auf Asset Management Residential & Micro Living: "Mit dem Linked Living TrIIIple Wien setzen wir ein deutliches Zeichen dafür, dass wir im europäischen Micro Living in der ersten Liga spielen. Es ist uns gelungen, ein wirklich spektakuläres Projekt umzusetzen, das keinen Vergleich zu scheuen braucht. Wir haben noch Einiges vor und setzen weiter mit viel Herzblut den Ausbau unserer europäischen Präsenz im Micro Living um, weil wir davon überzeugt sind, dass die Nachfrage nach hochwertigem, zeitgemäßem und vor allem bedarfsgerechtem Lebensraum auf Zeit in den kommenden Jahren weiter steigen wird." Wie bereits an den anderen Standorten in Deutschland, Spanien und Polen werden künftig auch die bis dato noch unter "Linked Living" firmierenden österreichischen Standorte ebenfalls unter der Marke YOUNIQ firmieren, die zur führenden Micro Living Marke in Europa entwickelt werden soll. Lambros Reppas weiter: "Alle unsere Micro Living Projekte - mit den Marken YOUNIQ und JOYN - werden Teil von Corestates pan-europäischer Micro Living Plattform, die inklusive unserer Tochtergesellschaft CRM Students in UK und sich in der Entwicklung befindlicher Projekte mittlerweile mehr als 30.000 Betten umfasst. Mit unseren Niederlassungen an den wichtigsten europäischen Standorten und eigenen Teams vor Ort hält die Plattform ein einzigartiges Angebot bereit, mit dem sich sowohl unsere Gäste als auch unsere Investoren wohlfühlen." Das direkt am Donaukanal entstandene Objekt (Schnirchgasse 13, 1030 Wien) liegt eingebettet zwischen der Business-Stadt TownTown sowie dem grünen Prater und ist Teil einer neuen Entwicklung, die aus drei Türmen besteht und teilweise die Autobahn A4 überschneidet. Turm III des weithin erkennbaren Hochhausensembles TrIIIple "Stadt.Land.Fluss" ist das Linked Living TrIIIple. Es bietet durch seine innerstädtische Lage im 3. Wiener Gemeindebezirk eine optimale Verbindung zur Innenstadt und zum Flughafen. Es besticht auch durch seine Nähe zum Prater sowie Zugang zum Donaukanal, der als Erholungsraum mit parkähnlichem Flair dient. Jüngst konnte Corestate zwei Vermietungserfolge für die Gewerbeflächen erzielen. In Kürze wird der europaweit erfolgreiche Fitnessstudiobetreiber "Fit/One" eine Fläche von über 2.500 m² für mindestens 10 Jahre plus Verlängerungsoption von 2x5 Jahren beziehen. Daneben wird der Gastronomiebetreiber TREBLE, der bereits Mieter im zweiten Haus "Linked Living Wien" (Vorgartenstr. 204, 1020 Wien) ist, seine Pforten mit einem Vertrag über mindestens 10 Jahre öffnen. Die Eröffnung des Betriebes war am 19. April 2021. Coronabedingt konnte das Gebäude der Öffentlichkeit jedoch noch nicht angemessen präsentiert werden. Das wird nun am 16. und 17. September nachgeholt mit einer exklusiven Abendveranstaltung sowie einem Open-Door-Day, welcher der gesamten Öffentlichkeit einen einmaligen Zugang zu den Flächen des TrIIIple ermöglicht.

Pressekontakt

Jorge Person

T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369

jorge.person@corestate-capital.com Investor Relations Kontakt

Dr. Kai Gregor Klinger

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 152 22755400

ir@corestate-capital.com Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 27 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 800 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 13 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

