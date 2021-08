Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1763 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro dagegen eine Spur leichter. Er notiert derzeit bei 1,0780 und damit etwas tiefer als am Vorabend mit 1,0790 Franken. Am Donnerstag hatte der Euro einmal kurz die Schwelle von 1,08 ...

