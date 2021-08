In Deutschland steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Am Freitag liegt sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen bei 70,3 - am Vortag hatte der Wert noch 66,0 betragen, vor einer Woche 48,8. Besonders hoch beziffert das RKI die Inzidenz bei den 15- bis 34-Jährigen. In dieser Gruppe liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 115 pro 100.000 Einwohnern.Deutschland setzt im Kampf gegen Corona weiter auf Impfungen. Der wichtigste Impfstoff hierzulande ist weiterhin mit Abstand das ...

