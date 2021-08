Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 26 August 2021, Carnival Corporation purchased 100,364 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £15.68 per share. The highest price paid was £15.73 per share and the lowest price paid was £15.62 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 15.73 1573.000 Min 15.62 1562.200 100,364 15.6794 1567.9354 Issuer name ISIN Intermediary name Intermediary Code Transaction Date Transaction Time Time Zone Volume Price Currency Platform

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:05:39 BST 62 15.69 GBP XLON 02195709702TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:05:39 BST 150 15.69 GBP XLON 02195709703TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:05:39 BST 264 15.69 GBP XLON 02195709704TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:05:44 BST 168 15.68 GBP XLON 02195709914TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:05:50 BST 99 15.65 GBP XLON 02195710190TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:05:50 BST 161 15.65 GBP XLON 02195710191TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:06:03 BST 147 15.65 GBP XLON 02195710715TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:06:03 BST 150 15.65 GBP XLON 02195710714TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:06:25 BST 175 15.65 GBP XLON 02195711900TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:06:29 BST 104 15.64 GBP XLON 02195712045TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:06:29 BST 226 15.64 GBP XLON 02195712044TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:08:29 BST 8 15.64 GBP XLON 02195716739TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:08:29 BST 117 15.64 GBP XLON 02195716741TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:08:29 BST 221 15.64 GBP XLON 02195716740TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:10:28 BST 81 15.64 GBP XLON 02195721388TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:10:28 BST 188 15.64 GBP XLON 02195721387TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:11:06 BST 246 15.63 GBP XLON 02195722943TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:11:42 BST 49 15.62 GBP XLON 02195724455TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:11:42 BST 126 15.62 GBP XLON 02195724454TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:11:42 BST 434 15.63 GBP XLON 02195724453TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:24:05 BST 48 15.73 GBP XLON 02195753844TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:24:34 BST 150 15.73 GBP XLON 02195755291TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:24:34 BST 462 15.73 GBP XLON 02195755292TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:24:34 BST 700 15.73 GBP XLON 02195755293TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:29:14 BST 490 15.73 GBP XLON 02195765666TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:38:29 BST 22 15.73 GBP XLON 02195784662TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:38:29 BST 100 15.73 GBP XLON 02195784661TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:41:29 BST 14 15.73 GBP XLON 02195792373TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:41:29 BST 150 15.73 GBP XLON 02195792372TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:41:34 BST 115 15.73 GBP XLON 02195792612TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:41:35 BST 157 15.72 GBP XLON 02195792714TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:41:35 BST 171 15.72 GBP XLON 02195792713TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:48:29 BST 71 15.72 GBP XLON 02195806050TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:48:29 BST 78 15.72 GBP XLON 02195806051TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:50:03 BST 2 15.71 GBP XLON 02195809356TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:50:03 BST 150 15.71 GBP XLON 02195809355TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:50:03 BST 265 15.72 GBP XLON 02195809354TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:51:09 BST 113 15.72 GBP XLON 02195811462TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:51:15 BST 182 15.72 GBP XLON 02195811661TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:55:56 BST 152 15.71 GBP XLON 02195819969TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:58:13 BST 28 15.71 GBP XLON 02195825114TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:58:13 BST 38 15.71 GBP XLON 02195825112TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:58:13 BST 75 15.71 GBP XLON 02195825113TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:58:13 BST 196 15.71 GBP XLON 02195825115TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:59:55 BST 116 15.71 GBP XLON 02195829159TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 9:59:55 BST 152 15.72 GBP XLON 02195829158TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:00:14 BST 150 15.72 GBP XLON 02195830154TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:00:14 BST 417 15.72 GBP XLON 02195830153TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:00:15 BST 184 15.72 GBP XLON 02195830201TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:00:16 BST 30 15.72 GBP XLON 02195830214TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:00:16 BST 49 15.72 GBP XLON 02195830213TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:00:26 BST 125 15.71 GBP XLON 02195830694TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:00:36 BST 58 15.70 GBP XLON 02195831046TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:00:36 BST 100 15.70 GBP XLON 02195831040TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:01:03 BST 122 15.68 GBP XLON 02195832464TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:01:22 BST 139 15.68 GBP XLON 02195833500TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:04:42 BST 10 15.67 GBP XLON 02195841432TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:04:42 BST 40 15.67 GBP XLON 02195841434TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:04:42 BST 73 15.67 GBP XLON 02195841435TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:04:42 BST 102 15.67 GBP XLON 02195841433TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:11:17 BST 129 15.69 GBP XLON 02195856765TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:11:17 BST 468 15.69 GBP XLON 02195856766TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:13:26 BST 45 15.70 GBP XLON 02195861593TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:13:26 BST 56 15.70 GBP XLON 02195861592TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:17:21 BST 487 15.71 GBP XLON 02195869412TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:22:31 BST 473 15.70 GBP XLON 02195880498TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:35:39 BST 57 15.72 GBP XLON 02195907167TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:35:39 BST 316 15.72 GBP XLON 02195907162TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 10:37:28 BST 305 15.72 GBP XLON 02195910987TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:03 BST 12 15.72 GBP XLON 02196309734TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:03 BST 52 15.72 GBP XLON 02196309732TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:03 BST 76 15.72 GBP XLON 02196309733TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:03 BST 100 15.72 GBP XLON 02196309735TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:03 BST 126 15.72 GBP XLON 02196309736TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:03 BST 159 15.72 GBP XLON 02196309740TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:03 BST 232 15.71 GBP XLON 02196309742TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:09 BST 32 15.73 GBP XLON 02196311263TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:09 BST 100 15.73 GBP XLON 02196311253TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:09 BST 100 15.73 GBP XLON 02196311257TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:09 BST 100 15.73 GBP XLON 02196311261TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:09 BST 120 15.73 GBP XLON 02196311248TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:09 BST 159 15.73 GBP XLON 02196311268TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:09 BST 397 15.73 GBP XLON 02196311272TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:09 BST 461 15.73 GBP XLON 02196311271TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:22 BST 90 15.73 GBP XLON 02196312449TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:22 BST 100 15.73 GBP XLON 02196312448TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:23 BST 82 15.73 GBP XLON 02196312531TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:23 BST 91 15.73 GBP XLON 02196312530TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:23 BST 100 15.73 GBP XLON 02196312528TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:23 BST 100 15.73 GBP XLON 02196312529TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:23 BST 122 15.73 GBP XLON 02196312532TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:23 BST 135 15.73 GBP XLON 02196312533TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:23 BST 199 15.73 GBP XLON 02196312527TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:24 BST 50 15.71 GBP XLON 02196312750TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:24 BST 65 15.71 GBP XLON 02196312749TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:32 BST 5 15.73 GBP XLON 02196313188TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:32 BST 32 15.73 GBP XLON 02196313234TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:32 BST 75 15.73 GBP XLON 02196313189TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:32 BST 98 15.73 GBP XLON 02196313187TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:32 BST 102 15.73 GBP XLON 02196313233TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:32 BST 126 15.73 GBP XLON 02196313232TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:33 BST 55 15.72 GBP XLON 02196313253TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:33 BST 147 15.72 GBP XLON 02196313254TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:34 BST 237 15.70 GBP XLON 02196313370TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:35 BST 48 15.68 GBP XLON 02196313535TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:35 BST 390 15.68 GBP XLON 02196313536TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:35 BST 444 15.68 GBP XLON 02196313534TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:35 BST 472 15.68 GBP XLON 02196313533TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:38 BST 102 15.69 GBP XLON 02196313662TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:38 BST 185 15.69 GBP XLON 02196313661TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:38 BST 400 15.69 GBP XLON 02196313663TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:38 BST 508 15.69 GBP XLON 02196313664TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:45 BST 200 15.69 GBP XLON 02196314145TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:45 BST 330 15.69 GBP XLON 02196314146TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:47 BST 26 15.70 GBP XLON 02196314313TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:47 BST 48 15.70 GBP XLON 02196314314TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:54 BST 307 15.68 GBP XLON 02196314864TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:54 BST 699 15.68 GBP XLON 02196314863TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:56 BST 1 15.68 GBP XLON 02196315153TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:56 BST 30 15.68 GBP XLON 02196315152TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:56 BST 66 15.68 GBP XLON 02196315148TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:30:56 BST 72 15.68 GBP XLON 02196315150TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:00 BST 457 15.67 GBP XLON 02196315364TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:04 BST 39 15.65 GBP XLON 02196315600TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:04 BST 150 15.65 GBP XLON 02196315601TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:04 BST 696 15.65 GBP XLON 02196315602TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:10 BST 597 15.69 GBP XLON 02196315935TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:15 BST 150 15.73 GBP XLON 02196316306TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:15 BST 150 15.73 GBP XLON 02196316307TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:15 BST 491 15.73 GBP XLON 02196316308TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:15 BST 700 15.73 GBP XLON 02196316305TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:33 BST 1431 15.73 GBP XLON 02196317302TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:40 BST 62 15.72 GBP XLON 02196317601TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:40 BST 70 15.72 GBP XLON 02196317600TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:40 BST 202 15.71 GBP XLON 02196317603TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:40 BST 282 15.71 GBP XLON 02196317602TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:45 BST 51 15.73 GBP XLON 02196317828TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:45 BST 347 15.72 GBP XLON 02196317829TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:45 BST 450 15.73 GBP XLON 02196317827TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:49 BST 346 15.72 GBP XLON 02196317988TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:57 BST 37 15.68 GBP XLON 02196318446TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:57 BST 38 15.68 GBP XLON 02196318453TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:31:57 BST 200 15.68 GBP XLON 02196318449TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:00 BST 2 15.68 GBP XLON 02196318622TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:00 BST 18 15.67 GBP XLON 02196318626TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:00 BST 44 15.67 GBP XLON 02196318625TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:00 BST 45 15.67 GBP XLON 02196318623TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:00 BST 100 15.68 GBP XLON 02196318621TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:00 BST 102 15.67 GBP XLON 02196318624TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:03 BST 671 15.68 GBP XLON 02196318915TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:15 BST 98 15.67 GBP XLON 02196319501TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:15 BST 99 15.67 GBP XLON 02196319497TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:15 BST 100 15.67 GBP XLON 02196319498TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:15 BST 100 15.67 GBP XLON 02196319500TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:15 BST 200 15.67 GBP XLON 02196319499TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:15 BST 568 15.67 GBP XLON 02196319502TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:26 BST 28 15.67 GBP XLON 02196320012TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:26 BST 91 15.67 GBP XLON 02196320013TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:26 BST 100 15.67 GBP XLON 02196320014TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 27 15.66 GBP XLON 02196320294TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 41 15.67 GBP XLON 02196320293TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 44 15.67 GBP XLON 02196320284TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 48 15.67 GBP XLON 02196320289TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 52 15.67 GBP XLON 02196320291TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 53 15.67 GBP XLON 02196320286TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 100 15.67 GBP XLON 02196320287TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 100 15.67 GBP XLON 02196320290TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 100 15.67 GBP XLON 02196320292TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:30 BST 216 15.67 GBP XLON 02196320285TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:32 BST 77 15.66 GBP XLON 02196320339TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:32 BST 100 15.66 GBP XLON 02196320336TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:32 BST 100 15.66 GBP XLON 02196320337TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:32 BST 200 15.66 GBP XLON 02196320338TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:33 BST 30 15.66 GBP XLON 02196320396TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:33 BST 49 15.66 GBP XLON 02196320394TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:33 BST 66 15.65 GBP XLON 02196320398TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:33 BST 70 15.66 GBP XLON 02196320395TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:33 BST 100 15.65 GBP XLON 02196320399TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:33 BST 350 15.66 GBP XLON 02196320397TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:39 BST 263 15.65 GBP XLON 02196320726TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:43 BST 27 15.67 GBP XLON 02196320919TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:43 BST 118 15.67 GBP XLON 02196320918TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:48 BST 12 15.66 GBP XLON 02196321081TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:48 BST 100 15.66 GBP XLON 02196321080TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:48 BST 130 15.66 GBP XLON 02196321079TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:32:48 BST 374 15.67 GBP XLON 02196321078TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:33:05 BST 28 15.66 GBP XLON 02196322173TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:33:05 BST 112 15.66 GBP XLON 02196322172TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:33:05 BST 120 15.65 GBP XLON 02196322174TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:33:05 BST 121 15.65 GBP XLON 02196322175TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:34:03 BST 71 15.72 GBP XLON 02196324880TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:34:03 BST 297 15.72 GBP XLON 02196324878TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:34:03 BST 331 15.72 GBP XLON 02196324881TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:34:03 BST 424 15.72 GBP XLON 02196324879TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:35:43 BST 85 15.73 GBP XLON 02196331484TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:20 BST 60 15.73 GBP XLON 02196333454TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:20 BST 100 15.73 GBP XLON 02196333455TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:20 BST 100 15.73 GBP XLON 02196333457TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:20 BST 100 15.73 GBP XLON 02196333458TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:20 BST 137 15.73 GBP XLON 02196333452TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:20 BST 200 15.73 GBP XLON 02196333456TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:49 BST 100 15.73 GBP XLON 02196334821TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:49 BST 157 15.73 GBP XLON 02196334823TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:36:49 BST 271 15.73 GBP XLON 02196334818TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:37:07 BST 35 15.71 GBP XLON 02196335640TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:37:07 BST 124 15.72 GBP XLON 02196335633TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 14:37:07 BST 150 15.72 GBP XLON 02196335636TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:48:40 BST 100 15.73 GBP XLON 02196574255TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:48:40 BST 338 15.73 GBP XLON 02196574288TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:49:01 BST 80 15.71 GBP XLON 02196575454TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:49:01 BST 119 15.71 GBP XLON 02196575449TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:49:01 BST 133 15.71 GBP XLON 02196575452TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:49:39 BST 140 15.70 GBP XLON 02196577888TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:50:05 BST 37 15.70 GBP XLON 02196579581TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:50:15 BST 164 15.70 GBP XLON 02196580181TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:50:33 BST 100 15.68 GBP XLON 02196581168TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:50:33 BST 100 15.68 GBP XLON 02196581169TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:50:33 BST 104 15.69 GBP XLON 02196581166TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:50:33 BST 104 15.69 GBP XLON 02196581165TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:50:33 BST 111 15.69 GBP XLON 02196581162TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:50:33 BST 230 15.69 GBP XLON 02196581167TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:51:03 BST 37 15.70 GBP XLON 02196583852TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:51:03 BST 111 15.70 GBP XLON 02196583854TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:51:03 BST 142 15.70 GBP XLON 02196583853TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:51:36 BST 83 15.70 GBP XLON 02196585786TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:51:36 BST 107 15.70 GBP XLON 02196585787TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:52:09 BST 180 15.72 GBP XLON 02196587884TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:52:12 BST 218 15.72 GBP XLON 02196588150TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:52:53 BST 118 15.71 GBP XLON 02196590367TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:52:53 BST 131 15.71 GBP XLON 02196590339TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:52:54 BST 1 15.71 GBP XLON 02196590391TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:52:54 BST 11 15.71 GBP XLON 02196590385TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:52:56 BST 99 15.70 GBP XLON 02196590447TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:53:37 BST 148 15.70 GBP XLON 02196592629TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:53:37 BST 160 15.69 GBP XLON 02196592630TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:54:15 BST 92 15.69 GBP XLON 02196594872TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:54:15 BST 138 15.69 GBP XLON 02196594873TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:54:38 BST 147 15.70 GBP XLON 02196596095TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:54:58 BST 14 15.69 GBP XLON 02196597184TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:54:58 BST 149 15.69 GBP XLON 02196597183TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:56:18 BST 447 15.71 GBP XLON 02196601574TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:56:31 BST 23 15.68 GBP XLON 02196602353TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:56:31 BST 154 15.68 GBP XLON 02196602354TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:56:48 BST 201 15.68 GBP XLON 02196603036TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:58:10 BST 55 15.68 GBP XLON 02196607959TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:58:10 BST 165 15.68 GBP XLON 02196607960TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:58:11 BST 22 15.68 GBP XLON 02196608006TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 15:58:11 BST 113 15.68 GBP XLON 02196608004TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:15 BST 122 15.68 GBP XLON 02196615361TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:44 BST 190 15.68 GBP XLON 02196616528TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:44 BST 197 15.68 GBP XLON 02196616523TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:59 BST 13 15.67 GBP XLON 02196617180TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:59 BST 100 15.67 GBP XLON 02196617176TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:59 BST 102 15.67 GBP XLON 02196617178TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:59 BST 138 15.67 GBP XLON 02196617177TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:59 BST 305 15.67 GBP XLON 02196617175TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:00:59 BST 417 15.67 GBP XLON 02196617179TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:30 BST 54 15.68 GBP XLON 02196617729TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:30 BST 200 15.68 GBP XLON 02196617727TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:32 BST 200 15.68 GBP XLON 02196617932TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:33 BST 47 15.66 GBP XLON 02196618039TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:33 BST 60 15.66 GBP XLON 02196618003TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:33 BST 100 15.66 GBP XLON 02196618036TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:33 BST 100 15.66 GBP XLON 02196618038TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:33 BST 200 15.66 GBP XLON 02196618037TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:01:33 BST 447 15.66 GBP XLON 02196618002TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:02 BST 57 15.66 GBP XLON 02196618880TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:02 BST 104 15.65 GBP XLON 02196618881TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:02 BST 108 15.66 GBP XLON 02196618878TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:02 BST 150 15.66 GBP XLON 02196618879TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:02 BST 196 15.65 GBP XLON 02196618882TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:20 BST 131 15.66 GBP XLON 02196619423TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:30 BST 143 15.66 GBP XLON 02196619845TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:30 BST 158 15.65 GBP XLON 02196619848TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:30 BST 230 15.66 GBP XLON 02196619846TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:02:30 BST 339 15.65 GBP XLON 02196619847TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:05 BST 19 15.65 GBP XLON 02196620960TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:05 BST 72 15.65 GBP XLON 02196620948TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:05 BST 100 15.65 GBP XLON 02196620957TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:05 BST 129 15.65 GBP XLON 02196620952TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:36 BST 12 15.66 GBP XLON 02196621881TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:36 BST 28 15.66 GBP XLON 02196621882TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:36 BST 100 15.66 GBP XLON 02196621880TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:36 BST 209 15.66 GBP XLON 02196621883TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:36 BST 259 15.66 GBP XLON 02196621884TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:40 BST 100 15.66 GBP XLON 02196622011TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:03:40 BST 432 15.66 GBP XLON 02196622012TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:04:39 BST 18 15.65 GBP XLON 02196623240TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:04:39 BST 62 15.65 GBP XLON 02196623241TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:04:39 BST 146 15.65 GBP XLON 02196623242TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:04:45 BST 371 15.65 GBP XLON 02196623315TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:08 BST 46 15.63 GBP XLON 02196624094TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:08 BST 46 15.63 GBP XLON 02196624095TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:08 BST 77 15.64 GBP XLON 02196624092TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:08 BST 96 15.63 GBP XLON 02196624098TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:08 BST 113 15.63 GBP XLON 02196624097TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:08 BST 117 15.64 GBP XLON 02196624091TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:08 BST 193 15.63 GBP XLON 02196624096TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:08 BST 510 15.64 GBP XLON 02196624093TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:16 BST 9 15.63 GBP XLON 02196624343TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:16 BST 58 15.63 GBP XLON 02196624348TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:16 BST 131 15.63 GBP XLON 02196624352TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:21 BST 65 15.62 GBP XLON 02196625348TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:21 BST 96 15.63 GBP XLON 02196625307TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:05:21 BST 115 15.62 GBP XLON 02196625343TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:07:33 BST 263 15.64 GBP XLON 02196631267TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:08:21 BST 70 15.64 GBP XLON 02196632609TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:08:21 BST 91 15.64 GBP XLON 02196632608TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:08:21 BST 291 15.64 GBP XLON 02196632607TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 8/26/2021 16:08:26 BST 26 15.63 GBP XLON 02196632728TRLO1