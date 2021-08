Zum Wochenschluss könnte die Rede von Fed-Chef Powell vom virtuellen Treffen in Jackson Hole nochmal Schwung in den Dax bringen. Die Hoffnung auf ein neues Allzeithoch in dieser Woche ist aber erst einmal vom Tisch, stattdessen schlägt sich der Index weiterhin mit der 15.800er Marke herum. Im gestrigen Handel hat der Dax seine Vortagsverluste zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...