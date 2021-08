Der Spezialist für Lüftungstechnik und -systeme hat seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 vorgelegt. Die Ergebnisse kamen an der Börse alles andere als gut an, die Aktie verlor daraufhin gut zwölf Prozent an Wert. Allerdings sind die Papiere von Systemair bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage stark gelaufen.Im Berichtszeitraum erhöhten sich die Nettoverkäufe um 9,1 Prozent auf 2,29 Milliarden Schwedische Kronen (0,22 Milliarden Euro), das organische Wachstum betrug 13,3 Prozent.

