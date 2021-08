FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht für CTS Eventim auf ein Ticketing-Abkommen für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 ist am Freitagmorgen an der Börse sehr gut aufgenommen worden. Auf Tradegate zog der Kurs der Aktien um fast fünf Prozent auf 56,20 Euro an. Damit würde er im Xetra-Handel wieder die 200-Tage-Linie bei aktuell 54,20 Euro hinter sich lassen, die als längerfristiger Trendindikator gilt.

Mit einem solchen Deal würde der Ticketvermarkter und Event-Veranstalter die ohnehin schon gute Stellung in einem von Corona schwer angeschlagenen Markt noch ausbauen, sagte ein Händler. Das Unternehmen könne mit solchen Vereinbarungen und Aufträgen nach der tiefen Krise am Ende noch besser dastehen als zuvor./bek/jha/