DJ Software-Suche leicht gemacht mit dem neuen Testcenter von DM Solutions - Hanauer Webhoster bietet ab sofort kostenlose Testmöglichkeit für OpenSource-Systeme

Hanau (pts007/27.08.2021/08:05) - Wer gerade dabei ist, eine eigene Webpräsenz zu planen, der steht vor vielen verschiedenen Entscheidungen - neben den Inhalten und der Gestaltung der Seite muss man sich natürlich auch Gedanken über die passende Software machen. Hier hat man oft die Qual der Wahl, schließlich ist die Anzahl an unterschiedlichen Content-Management-, Blog- oder Shopsystemen beinahe unendlich. Um die Suche nach der passenden Software zu erleichtern, stellt der in Hanau ansässige Webhoster DM Solutions Interessierten ab sofort ein neues kostenloses Testcenter https://www.dmsolutions-testcenter.de zur Verfügung. Im neuen Testcenter besteht die Möglichkeit, eine große Auswahl an beliebten Systemen kostenlos und live zu testen.

Das Testcenter beinhaltet verschiedene OpenSource-Systeme für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Dazu zählen beispielsweise gängige CMS, die sich für die Erstellung von Blogs oder Unternehmensseiten eignen, verschiedene Shopsysteme oder auch E-Learning-Plattformen, die allesamt sowohl im Frontend als auch im Backend getestet werden können. Das Testcenter wird dabei stetig mit aktuellen Versionen bereits bestehender Systeme und auch neuen Programmen erweitert.

"Unser Testcenter hat einen ganz klaren Vorteil - die verschiedenen Systeme können sorgfältig und ausgiebig getestet werden, ohne dass eine vorherige Installation auf einem Webspace nötig ist. Das spart nicht nur viel Zeit, sondern schont auch die Nerven. Denn wer mehrere Systeme gleichzeitig testen und vergleichen möchte, der muss jedes davon zuerst einzeln installieren. In unserem Testcenter findet man dagegen eine große Auswahl an unterschiedlicher Software übersichtlich aufgelistet und kann diese mit nur einem Klick testen. Das Ganze ist für die Nutzer natürlich komplett kostenlos. So kann man in aller Ruhe und ganz ohne Stress das passende System suchen", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions https://www.dmsolutions.de .

Aber natürlich kann die Software nicht nur getestet werden. Hat man sein Wunschsystem gefunden, so gibt es bei DM Solutions auch das passende Webhosting https://www.dmsolutions.de/webhosting.html . Der Webhoster bietet dabei eine Vielzahl an unterschiedlichen Tarifen, die sich sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden eignen. Sämtliche für das Webhosting genutzte Server befinden sich dabei in Deutschland, sodass die DSGVO-Richtlinien garantiert eingehalten werden.

