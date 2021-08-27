The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.08.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2021
ISIN Name
XS1482751812 DEV.BK JAPAN 16/21 MTN
XS1490960942 TELEFON.EUROPE 16/UND.FLR
XS1483161631 ASB FINANCE 16/21 MTN
DE000A12T8X9 AAREAL BANK MTN S.258
US14040HBH75 CAP.ONE FINL 15/UND.FLR
CA135087F585 CDA 2021
DE000DK0CUT6 DEKA STUFENZINS ANL 14/21
US375558AU71 GILEAD SCIENCES 2021
DE000BLB25H0 BAY.LDSBK.IS. VAR
DE000DG4UE44 DZ BANK IS.C142 18/21
XS1303920083 UKRAINE 15/21 REGS
US254687FG67 WALT DISNEY 19/21 FLR
IT0004695075 B.T.P. 11-21
USU9840VAF05 XPO LOGISTICS 16/23 REGS
XS1281057197 DZ BANK IS.A549 DL
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2021
ISIN Name
XS1482751812 DEV.BK JAPAN 16/21 MTN
XS1490960942 TELEFON.EUROPE 16/UND.FLR
XS1483161631 ASB FINANCE 16/21 MTN
DE000A12T8X9 AAREAL BANK MTN S.258
US14040HBH75 CAP.ONE FINL 15/UND.FLR
CA135087F585 CDA 2021
DE000DK0CUT6 DEKA STUFENZINS ANL 14/21
US375558AU71 GILEAD SCIENCES 2021
DE000BLB25H0 BAY.LDSBK.IS. VAR
DE000DG4UE44 DZ BANK IS.C142 18/21
XS1303920083 UKRAINE 15/21 REGS
US254687FG67 WALT DISNEY 19/21 FLR
IT0004695075 B.T.P. 11-21
USU9840VAF05 XPO LOGISTICS 16/23 REGS
XS1281057197 DZ BANK IS.A549 DL
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de