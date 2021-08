DGAP-News: Binect AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Binect AG: NEUER CTO KOMPLETTIERT FÜHRUNGSTEAM



27.08.2021 / 08:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BINECT AG: NEUER CTO KOMPLETTIERT FÜHRUNGSTEAM - Software- und Technologiespezialist Michael Imiolczyk unterstützt Alleinvorstand - Plattformharmonisierung und Technologie-Optimierung im Fokus Weiterstadt, 27.08.2021. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat ihr Führungsteam erweitert. Ab dem 01.09.2021 verantwortet Michael Imiolczyk als CTO des Konzerns und Geschäftsführer Technology der Binect GmbH Weiterentwicklung und Ausbau der Binect Plattform und unterstützt den Alleinvorstand Dr. Frank Wermeyer. Michael Imiolczyk gehört bereits seit dem 01.04.2021 als Senior Change Manager zum Binect-Team und hat in dieser Rolle erfolgreich zur Neuausrichtung der Binect GmbH im Technology-Bereich beigetragen. Der studierte Wirtschaftsinformatiker verfügt über mehr als 20 Jahre IT-Erfahrung, davon über 15 Jahre in der Softwareentwicklung und der Neuausrichtung von Technologieorganisationen. Er ist künftig verantwortlich für die Bereiche Product-Development, Software- und Platform-Architecture und IT-Operations. Die Erweiterung des Managements um einen ausgewiesenen Software- und Technologiemanager geht einher mit der auch durch die Umfirmierung zum Ausdruck gebrachten Umsetzung des unternehmensweiten Projekts Binect ONE. Herr Imiolczyk verantwortet dabei die strategisch wichtigen Themen Produkt- und Plattformharmonisierung sowie Technologie-Optimierung und stellt mit seinem Team die Weichen dafür, die heutigen Enterprise- und Mittelstandsangebote auf der neuen Binect-Plattform u.a. aus der Cloud verfügbar zu machen und mit "Customizing as a Service" auch komplexe kundenindividuelle Anforderungen auf einer standardisierten Basis zu ermöglichen. Neben seinen Erfahrungen in der Software- und Produktentwicklung, bringt Herr Imiolczyk tiefes Wissen und Erfahrungen im Aufbau von agilen und innovativen Strukturen in Unternehmen, aber auch Management-und Leadership-Kompetenz mit ein. Die letzten fünf Jahre war er als CTO bei der ip.labs GmbH (Fujifilm Group) tätig und verantwortete die unternehmensweite Produkt- und Technologie-Strategie, die u.a. den Umbau der Technologieorganisation beinhaltete, aber auch eine Neu-Ausrichtung des Produktportfolios und der eingesetzten Technologien. Mit der Ernennung von Herrn Imiolczyk ist das Binect-Führungsteam komplett. Bereits zum 01.04.2021 wurde Maximilian Diehl nach zwei Jahren als kaufmännischer Leiter der Binect GmbH zum Prokuristen und Commercial Director der Gruppe ernannt. Herr Diehl verfügt über gut 30 Jahre Erfahrung als Unternehmens- und Managementberater, Interim Manager und kaufmännischer Leiter und ist bei Binect verantwortlich für das Finanz- und Rechnungswesen inkl. Abschlüsse, Controlling, Einkauf, HR und Administration. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Robert-Koch-Straße 9

64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com Über die Binect AG Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfache Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend von dem Claim "Geschäftspost.Einfach.Digital" entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).

27.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de