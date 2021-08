Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat keinen guten Handelstag hinter sich. Zeitweise rutschte er bis auf 15.701 Punkte ab. Einen Großteil seiner Verluste konnte der DAX allerdings reparieren. Am Ende lag er bei 15.794 Punkten. Das ist ein Minus von rund 0,4 Prozent bzw. 67 Zählern. Marktidee: Sartorius Bei Sartorius brummen die Geschäfte. Im ersten Halbjahr hatte sich der Nettogewinn verdoppelt. Die Entwicklung der Aktie ist ebenfalls imposant. Auch in dieser Woche markierte das Papier ein neues Rekordhoch. Aus technischer Sicht deutet sich jetzt allerdings eine Verschnaufpause vom übergeordneten Aufwärtstrend an. Bestätigt würde dieses Szenario, sobald der Kurs unter einer bestimmten Unterstützung schließt. Dann würden auf der Unterseite drei neue Kursziele aktiv.