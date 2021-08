TAAT Global 365 - jetzt der Angriff auf das Allzeithoch!

Anzeige / Werbung

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist eine Erfolgsgeschichte.

Vor 12 Monaten notierte man noch unter 0,80 CAD, heute beim 6-fachen des Kurses! Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass sich diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird und rechne mit einem neuen Allzeithoch in Kürze.

Wer sich den Chart des Unternehmen anschaut, der kommt nicht umhin, eines zu bemerken: Jedem heftigen Kursanstieg folgte eine genauso heftige Konsolidierung, ausgelöst durch das schnell verdiente Geld, sprich durch Gewinnmitnahmen. Nun scheint sich die Situation aber verändert zu haben. Seit Mitte Juli zieht die Aktie vergleichsweise moderat an, Gaps werden schnell geschlossen und die Aktie befindet sich NICHT in einem überkauften Bereich, sodass der Schluss zulässig ist, dass dies die perfekte Ausgangslage für eine "Kursreise" ist, die noch heuer über der 10-CAD-Marke enden könnte.

Dafür, das sich das "Pollinger-Szenario" für TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) erfüllen kann, ist eines essenziell: Das Nasdaq-Listing, das man eigentlich täglich erwarten kann. Ab diesem Zeitpunkt wird das Papier einem Anlegerkreis zugängig, der nicht weiß, dass es eine Börse mit dem Namen CSE gibt und dass dort ein Unternehmen handelt, das die Voraussetzungen bringt, im Alleingang eine 800 Mrd.-Dollar-Industrie auf den Kopf zu stellen, die Tabakbranche, die im Prinzip unter einer Handvoll Key-Playern aufgeteilt ist.

Es gibt unzählige Elektromobilitäts-Unternehmen, es gibt zahlreiche Fleischersatzfirmen, aber es gibt kein zweites Unternehmen wie TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW). - Das ist die Chance! MEINUNG AUTOR

Genauso wie der Durchbruch der Marke TAAT als nicht mehr aufzuhalten erscheint, so verhält es sich auch mit der Aktie, was die Angelegenheit in Hinblick auf ein bevorstehendes Nasdaq-Listing noch einmal explosiver macht.

Der Fußabdruck, den TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) in der 800 Milliarden schweren Zigarettenbranche hinterlässt, wird offensichtlich immer größer. TAAT ging in den letzten zwei Monaten in sieben [!!!] neuen US-Bundesstaaten in den Vertrieb. In Alabama, Kalifornien, Florida, Michigan, Mississippi, Georgia und Ohio werden derzeit TAAT verkauft. Im Juli waren es noch 300 Geschäfte und nun sind es 600. . Was erst kürzlich bekannt gegeben wurde, zeugt auch vom wachsenden internationalen Interesse an der tabakfreien und somit nikotinlosen Zigarette TAAT:

TAAT DISTRIBUTOR FOR U.K. AND IRELAND PLACES CAD $1,075,000 ORDER, PUBLIC HEALTH ENGLAND ISSUES CONFIRMATION OF REGISTRATION AUTHORIZING TAAT TO BE SOLD IN GREAT BRITAIN

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gab bekannt, dass man von einem in London/UK ansässigen Großhändler, der im Vereinigten Königreich und Irland tätig ist, eine Bestellung in der Höhe von 1.075.000 CAD erhalten hat. Diese Bestellung folgt einer rund 150.000 CAD hohen Erstbestellung, die am 20. Mai 2021 bekannt gegeben wurde. Dem Händler wurde von der Gesundheitsbehörde die Verkaufsgenehmigung für TAAT in ganz Großbritannien (England, Schottland und Wales) erteilt. Zeitgleich schreitet die US Expansion voran:

MICHIGAN TOBACCO CHAIN OF 147 STORES PLACES TAAT IN ALL LOCATIONS WITHIN WEEKS OF MAKING INITIAL PURCHASE ORDER

Eine Tabakgeschäftkette in Michigan platziert TAAT an allen ihren 147 Standorten innerhalb von Wochen nach der ersten Bestellung. Dies ist die erste Platzierung bei einer Einzelhandelskette mit mehr als 100 Geschäften.