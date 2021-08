Berlin (ots) - Die Rosa-Luxemburg-Stiftung präsentiert ihr neues Stiftungsgebäude an der Straße der Pariser Kommune 8A in Berlin Friedrichshain. Am 5. September 2021 können Interessierte vor Ort über aktuelle politische Themen diskutieren und Einblicke in die Schwerpunkte der Stiftungsarbeit erhalten. Im Vordergrund stehen die Themen Wohnen/Mieten, Klimawandel, das kranke Gesundheitssystem und postmigrantische Realitäten in Ost und West.Bereits im Oktober 2020 hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung ihr neues Gebäude mit der roten Backsteinfassade und den auffälligen X-förmigen Stützen aus grauem Stahlbeton am Ostbahnhof bezogen. Pandemiebedingt konnte sie es bisher noch nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Das wird nun nachgeholt.Das vielfältige Programm (http://www.rosalux.de/heute-ist-die-antwort) bietet unter anderem Hausführungen und Informationen zum Baukonzept sowie zum künstlerischen Projekt "262 Klinken". Sie können einen Blick in die Bibliothek mit ihren modernen Gäste-Arbeitsplätzen werfen und die aktuellen Ausstellungen "Krieg und Frieden" und "Asmaras Moderne - Architektur im Wandel der Zeit" besuchen. Eine Freiluft-Bühne mit Musik- und Talkbeiträgen auch zu internationalen Themen lädt zum Verweilen ein. Im ebenfalls zugänglichen Untergeschoss werden Teile der Ausstellung "Schicksal Treuhand - Treuhand-Schicksale" gezeigt und das künstlerische Forschungsprojekt "TreuhandTechno" - eine begehbare Ton- und Videoinstallation - vorgestellt.Natürlich wird es in ihrem 150. Geburtsjahr auch um unsere Namensgeberin Rosa Luxemburg gehen. Der Rezeption und dem Einfluss Rosa Luxemburgs (1871-1919) auf die heutige Gesellschaft nähern wir uns in Form eines Graffiti-Projekts. Sprayen werden die Berliner Graffiti-Künstler*innen Minamania und Mark Straeck sowie eine Gruppe Jugendlicher. Die jungen Erwachsenen, die unter Anleitung des Künstlers Daniel Ihrke Flächen gestalten werden, stammen aus der Region Berlin-Brandenburg und aus Krisengebieten, aus denen sie nach Deutschland geflüchtet sind. Gäste können kostenfrei an Graffiti-Workshops unter Anleitung des Künstlers Danny Figueroa teilnehmen.Ein eigenes Video aufnehmen und schneiden? Im stiftungseigenen Studio ist das möglich. Unter fachkundiger Anleitung bekommen künftige Influencer*innen die Möglichkeit, sich intensiv mit den Themen Beleuchtung, Tontechnik und Schnitt auseinanderzusetzen und einen eigenen Videoclip zu drehen.Für einige Veranstaltungen ist die Personenzahl begrenzt. Für eine Berichterstattung melden Sie sich bitte vorab bei der Pressestelle an.Es gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen des Landes Berlin und des Veranstaltungsortes. Zugang nur für genesene, getestete oder vollständig geimpfte Personen mit aktuellem Nachweis in Verbindung mit einem Lichtbildausweis.Pressekontakt:Jannine HamiltonPresse | Politische Kommunikation | Rosa-Luxemburg-StiftungStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 BerlinE-Mail: jannine.hamilton@rosalux.orgTelefon: 030-44310-479 | Mobil: 0173-6096103Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5004179