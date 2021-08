Wer bauen will, braucht dafür zunächst ein Grundstück. Bauland war in Deutschland 2020 aber so teuer wie nie zuvor. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Zwischen Stadt und Land sowie zwischen den Regionen gibt es aber immense Unterschiede. Bauland war in Deutschland noch nie so teuer wie im Jahr 2020. Dem Statistischen Bundesamt (Destatis) zufolge kostete ein Quadratmeter baureifes Land durchschnittlich 199 Euro. Damit hat sich Bauland massiv verteuert. Im Jahr 2010 hatte der ...

