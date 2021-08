Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Salesforce. Der Cloud-Spezialist hat vorgestern überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Das kam an der Börse sehr gut an, die Aktie legte zu. Jetzt melden sich die ersten Analysten mit Kaufempfehlungen. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Maximilan Völkl hält Positionen an Salesforce, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.