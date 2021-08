Der 50er-EMA ist eine wichtige mittelfristige Unterstützungslinie, an der in den vergangenen Monaten immer wieder Abwärtskorrekturen ausgelaufen sind. Auch am Vortag bildete sich im Bereich des 50er-EMA eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Der DAX ging bei 15.793 Punkten aus dem Handel und notiert im frühen Handel im Bereich von 15.800 Punkten ...

